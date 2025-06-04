KASKİ, Kurban Atıklarına Dikkat Edin

KASKİ’DEN VATANDAŞLARA UYARI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuyor. Kurban kesiminden sonra ortaya çıkan atıkların kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına atılmaması gerektiğine dikkat çekiliyor. KASKİ, atıkların hatlara bırakılmasının, altyapı sistemlerinde tıkanmalara, kötü kokulara, taşkınlara ve çevre kirliliğine yol açabileceğini vurguluyor.

ÇEVRE TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİLMELİ

Temiz bir çevre sağlamak ve sorunsuz bir bayram geçirmek için herkese üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çağrısı yapılıyor. KASKİ’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veriliyor: “Kurban atıklarının kanalizasyon sistemlerine atılması, sadece bireysel değil, toplumsal anlamda da ciddi sorunlara yol açmaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız, kurban atıklarını belirlenen özel toplama alanlarına bırakmaları ve çevre temizliği kurallarına uymalarıdır.”