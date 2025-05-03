Kasklı Bir Kişi, Adil S.’yi Vurdu

OLAYIN DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir motosikletli, kask takmış şekilde iş yerine geldiği sırada işletme sahibi Adil S.’yi (37) tabancayla bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Olay, saat 22.30 civarında Akhisar Mahallesi 217’nci Sokakta bulunan bir işletmede gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen bu kasklı kişi, işletme sahibi Adil S.’ye tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri Adil S.’nin bacağına isabet etti. Şüpheli ise motosikletle hızla olay bölgesinden uzaklaştı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yaralı işletme sahibi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için araştırma çalışmalarına başladı.