Kasko Sigortası İçin Yeni Yaklaşımlar Geliştirilmeli

KASKO TEKLİFLERİ VE DÖNÜŞÜM ORANLARI

Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Türkiye’de kasko sigortası ve sektörle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yaşar, “Bugün sektörde yılda yaklaşık 20 milyon kasko teklifi veriliyor. Ancak bu tekliflerin yalnızca 8,5 milyonu poliçeye dönüşüyor. Bu tablo bize önemli bir gerçeği gösteriyor. Kasko sigortasında tekliften poliçeye dönüşüm oranı, potansiyelin oldukça altında” dedi. Kasko fiyatlarının yüksek olduğu algısının geçerliliğini yitirdiğini vurgulayan Yaşar, “Rekabetin etkisiyle kasko primleri, maliyetlerin 10 puan altında artışla seyrediyor. Ancak bu avantaj sahada yeterince karşılık bulamıyor” ifadelerini kullandı.

MÜŞTERİLERİN TEMİNAT ANLAYIŞI

Müşterilerin teminat içeriklerini anlamakta zorluk çektiğini belirten Yaşar, internet ve çağrı merkezlerinden alınan teklifler arasında gerçek satın alma niyetinin olmadığını belirtti. “Fiyat görmek için alınan, değerlendirilmeden kalan teklifler dönüşüm oranlarını ciddi şekilde etkiliyor. Ucuz kasko ile daha kapsamlı bir ürün arasında ne fark olduğunu açıkça anlatamazsak, müşteri kararsız kalıyor ve poliçeden vazgeçiyor” dedi.

Türkiye’deki araçların yaş ortalamasının yüksek olmasını dikkate alarak yaş bazlı esnek fiyatlama modellerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Yaşar, “Bugün Türkiye’de trafiğe kayıtlı araçların ortalama yaşı 14,3 yıl. Yaşlı araçlar, sigorta şirketleri açısından daha riskli olarak değerlendirilmekte. Bu sebeple bazı şirketler, yaşlı araçlara ya teklif vermiyor ya da yüksek primlerle fiyatlıyor” dedi.

DAR KASKO ÜRÜNÜNÜN YENİDEN GÜÇLENMESİ

Yaşar, “Dar kasko” ürününün hak ettiği karşılığı bulamadığını ancak galericilere ve ikinci el oto satıcılarına olan talebin bu ürünü yeniden güçlü bir alternatif haline getirdiğini belirtti. “Dar kasko, daha uygun primli, sınırlı ama amaca hizmet eden teminatlarla oluşturulmuş bir üründür. Bu noktada doğru segmentte doğru ihtiyaca cevap verebilir” şeklinde konuştu.

Sigorta sektörünün artık anlaşılır ve sade ürünler üretmesi gerektiğini dile getiren Yaşar, “Müşteriye sadece fiyat göstermek yeterli değil. Teminat farklarını sade ve net şekilde anlatmalıyız. Dijital teklif sistemleri, bu anlayışa göre yeniden kurgulanmalı” dedi.

Türkiye Sigorta Birliği’nin, sigorta okuryazarlığını artırmak adına yapay zeka destekli bir uygulama geliştirdiğini belirten Yaşar, bu uygulamanın tüketicilere sigorta kavramları ve teminat içerikleri hakkında bilgilendirme sağlayacağını ifade etti. “Kasko yalnızca aracı değil, hayatı, zamanı, emeği ve huzuru da korur. Bu değeri toplumun her kesimine anlatmak hepimizin ortak sorumluluğudur” şeklinde konuştu.