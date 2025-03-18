Kasksız Sürücüye Ceza, Polisle Gerginlik Çıktı

CEZA UYGULAMASI SIRASINDA TARTIŞMA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kasksız motosiklet kullanmakta olan bir sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde motosiklet sürücülerine yönelik bir uygulama gerçekleştirdi.

KASK KULLANMADIĞI İÇİN CEZA ALDI

Ekipler, kask takmayan 16 BJY 623 plakalı motosikletin sürücüsünü durdurdu. Sürücü Abdurrahman Y.’ye, kask kullanmadığı ve motosikletinin aynalarının eksik olmasından dolayı toplam bin 836 TL ceza yazılması planlandı. Sürücü ve yanındaki arkadaşı, cezayı öğrendikten sonra polis ekiplerine tepki göstererek karşı koydu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sürücü ve arkadaşı, cezai işlemin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.