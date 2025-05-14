Kaspersky, Yüzde 100 Koruma Sağladı

KASPERSKY NEXT EDR FOUNDATIONS SERTİFİKA ALDI

Kaspersky’nin Next EDR Foundations çözümü, AV-Comparatives’in odaklı sızma testinde, yüzde 100 yetkisiz müdahale koruması (anti-tampering protection) sağlayarak, art arda ikinci kez sertifikaya hak kazanıyor. Şirketten gelen bilgilere göre, kurumsal altyapıyı ele geçirme süreçlerinde genelde ilk adım olarak güvenlik araçlarını devre dışı bırakmaya çalışılıyor. Bu noktada, yetkisiz müdahaleye karşı koruma, sistemin daha fazla zarar görmesinin önüne geçmede kritik bir mekanizma olarak öne çıkıyor.

SİSTEM KORUMASI VE SIZMA TESTLERİ

Son kullanıcı ve üçüncü taraflar tarafından yapılacak değişikliklerden koruyan bu özellik, hizmetler, süreçler, dosyalar, kayıt defteri girdileri gibi unsurları her türlü izinsiz kontrol girişimine karşı güvence altına alıyor. Kaspersky Endpoint Security’nin temsil ettiği Kaspersky Next EDR Foundations, AV-Comparatives’in odaklı sızma testinde gerçekleşen tüm müdahale girişimlerini başarıyla engelleyerek sertifikasyon için gereken sıkı kriterleri sağlıyor. Anti-Tamper Testi, saldırganların uç nokta koruma çözümlerini devre dışı bırakabilecek zayıf noktaları belirlemek amacıyla Windows 11 üzerinde yapılıyor ve teste katılan güvenlik çözümlerinin üreticilerine kullanılan saldırı teknikleri önceden bildirilmiyor.

SERTİFİKA BAŞARISI

Yalnızca tüm müdahale girişimlerini yüzde 100 başarıyla engelleyebilen ürünler sertifikaya uygun görülüyor ve bu ürünlerin test raporları kamuoyuyla paylaşılıyor. Kaspersky ürünü, saldırganların güvenlik yazılımını devre dışı bırakma veya yeniden yapılandırma girişimlerinin tümünü etkili bir şekilde engelleyerek, üst üste ikinci kez sertifikasyon almaya hak kazanıyor.

ALEXANDER LISKİN’İN AÇIKLAMALARI

Açıklamada yer alan Kaspersky Tehdit Araştırmaları Başkanı Alexander Liskin, teknolojilerinin en son tehditlere karşı dayanıklılığını koruduğunu vurguladı. Kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sunabilmek için sürekli olarak bağımsız testlere katıldıklarını ifade eden Liskin, “Anti-Tamper testi, büyük önem taşıyor. Saldırı yöntemleri önceden bildirilmediği için, ürün ciddi bir stres testine tabi oluyor. Kaspersky Next EDR Foundations kapsamında yer alan Kaspersky Endpoint Security’nin tekrar en yüksek puanları almış olmasından gurur duyuyoruz” dedi.

ANDREAS CLEMENTİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ

AV-Comparatives Kurucusu ve Üst Yöneticisi Andreas Clementi de odak testlerinin, ürünlerde iyileştirilmesi gereken alanları ortaya çıkarmayı amaçladığını belirtti. Clementi, “Kaspersky, kurcalamaya karşı gösterdiği üstün direnç ile bir kez daha öne çıktı ve en güvenli uç nokta çözümleri arasındaki yerini yeniden teyit etti” değerlendirmesinde bulundu.