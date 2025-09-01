Kaspi ve Hepsiburada İş Birliği Güçleniyor

HEPSİBURADA VE KASPI’NIN GÜÇLÜ UYUMU

Türkiye’nin teknolojik liderlik vizyonu, Hepsiburada’nın ticari deneyimi ve Kaspi’nin veri, dijital ürün ve fintek konusundaki uzmanlığında güçlü bir uyumu ortaya koyuyor. Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, “Türkiye’de banka satın alımının tamamlanması ve fintek yatırımlarıyla birlikte Kaspi’nin sadece 2025’te Türkiye’ye yapacağı yatırım 1,5 milyar dolara ulaşacak” diyor. Hepsiburada’nın yüzde 65,4 oranındaki hissesi, 2025’in ilk aylarında Kazakistan merkezli teknoloji şirketi Kaspi tarafından satın alındı. 1,1 milyar doların üzerinde bir bedelle gerçekleşen bu işlem, Türk iş dünyasında son yılların en büyük satışı oldu. Hepsiburada, Kaspi’nin çatısı altında ürün ve hizmet kalitesini artırmaya, yenilikçi dijital ürün ve hizmetlerle paydaşlarının hayatlarını iyileştirmeye ve KOBİ’lerin global rekabette güçlenmesini sağlamaya odaklanıyor.

E-TİCARETİN GELECEĞİ VE REKABET ORTAMI

Avrupa Erkek Basketbol Şampiyonası 2025 organizasyonu kapsamındaki basın toplantısında Cem Tanır, e-ticaretin ülkeler için ekonomik gücün önemli bir unsuru olduğunu vurguladı ve “E-ticaret, önümüzdeki 15 yılın en kritik rekabet ve değer yaratma alanı olacak” dedi. Günümüzde e-ticaret platformları arasındaki rekabetin 3 eksende geliştiğini belirten Tanır, “ABD, Çin ve bölgesel şampiyonlar arasındaki rekabet sadece şirketlerin değil, ülkelerin gelecekteki ekonomik güçlerini de belirleyecek” diye ekledi. Türkiye’nin yerel marka lideri Hepsiburada, bu yarışta önemli bir rol oynuyor.

KASPI’NIN YATIRIM HEDEFLERİ

Kaspi’nin yenilikçi iş modeli, dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Cem Tanır, “Bu iş modeli hakkında Harvard’ın 5-6 yıl içinde yayımladığı iki vaka çalışması mevcut. Şirket, dijital dönüşümünü iş sonuçlarına başarılı bir şekilde yansıtan az sayıda firmadan biri” dedi. Kaspi’nin 2025 yılında Türkiye’ye yapacağı 1,5 milyar dolarlık yatırım, son yıllarda yurtdışından Türkiye’ye yapılan en büyük yatırım olarak dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, Türkiye’nin bölgesel bir dijital güç merkezi olma yolundaki çabalarını artırıyor.

TÜRKİYE’DE UZUN VADELİ STRATEJİ

Riga’da yapılan basın toplantısına katılan Kaspi Yatırımcı İlişkileri Yönetici Direktörü David Ferguson ise Türkiye’nin Kaspi için önemi konusunda bilgiler verdi. “Türkiye, 85 milyon nüfusuyla ve güçlü girişimci ruhuyla olağanüstü bir pazar” diyen Ferguson, Türkiye’deki önceliklerinin müşterilerin ve satıcıların mevcut hizmetlerden memnun kalmasını sağlamak olduğunu ifade etti. “2025, bizim için ‘önce nitelik, sonra nicelik’ yılı olacak” diye vurguladı.

Cem Tanır, Temu ve benzeri yabancı pazaryerlerinin kısa vadede cazip görünse de uzun vadede tüketicilere, satıcılara ve ülke ekonomisine zarar verebileceğini belirtti. Tanır, “Rekabet ve iş modelleri adil, yasal ve tüm paydaşlar için değer odaklı olmalı” dedi. Kaspi, Kazakistan’da ödemelerin yüzde 85’inin dijitale taşındığını belirterek, bu örneği Türkiye’deki uygulamalarına da yansıtma hedefinde olduğunu söyledi.

KOBİLERİN DESTEKLENMESİNE FOKUS

Hepsiburada olarak KOBİ’lerin ve perakendecilerin büyümesini destekleyen çözümler geliştirdiklerini belirten Cem Tanır, “Hepsiburada, perakendecilerin küresel düzeyde rekabet etmesine yardımcı olmak için çalışıyor” dedi. Böylece Türkiye’deki yerel üreticilerin ve satıcıların gelişiminde önemli bir rol üstlenmiş oluyorlar.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDAKİ DEĞİŞİM

Cem Tanır, e-ticaretin toplam alışveriş içerisindeki payının yüzde 20’ye yaklaştığını, yaz aylarındaki sıcak havalarla birlikte klima satışlarının önemli ölçüde artığını ifade etti. “Tüketiciler pazartesi günleri yoğun alışveriş yapıyor” diyen Tanır, “Okula Dönüş kampanyamızda uygun ve kaliteli ürünler sunarak, ailelere destek olmayı amaçlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.