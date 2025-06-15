Kassa, Türkiye’de Eğitim Alıp Yardımcı Oldu

TÜRKİYE’DE EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN KASSA, YARDIM GÖNÜLLÜSÜ OLDU

Aldığı burs sayesinde Türkiye’de üniversite eğitimini tamamlayan Togolu Traore Taoufic Kassa, ülkesine döndükten sonra Türkiye’nin yardımseverliğinden etkilenerek gönüllü yardım faaliyetleri yapmaya başladı. Batı Afrika’nın Togo ülkesinin Sokode şehrinde yoksul bir ailede doğan Kassa, sınırlı imkanlar çerçevesinde medrese eğitimini tamamladı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2011 yılında başlatılan Uluslararası İlahiyat Lisans Programı sınavlarını kazanarak Bursa Uludağ Üniversitesi’nde toplamda 7 yıl eğitim aldı; bu süre zarfında 1 yıl Arapça, 1 yıl Türkçe, 4 yıl lisans ve 2 yıl yüksek lisans eğitimi gördü. Eğitim dönemi boyunca Türk insanının yardımseverliğinden, cana yakınlığından ve misafirperverliğinden oldukça etkilendi.

Yaklaşık 4 yıl önce mezun olduktan sonra Togo’ya dönen Kassa, ticaret hayatına atıldı ve evlendi. Türkiye’deki bağlarını sürdürerek, eğitim almış olduğu diğer öğrenciler ve medresedeki öğretmenleriyle birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak amacıyla bir dernek kurdu. Kassa, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarından gelen yardımları ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Ayrıca su kuyusu açma faaliyetleri gerçekleştirebiliyor, eğitim yardımları sağlıyor, gönüllü elçilik yapıyor ve hem bireylerin hayatlarına dokunuyor.

Traore Taoufic Kassa, AA muhabirine verdiği demeçte, TDV bursuyla Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra Dinler Tarihi bölümünde de yüksek lisans eğitimini tamamladığını aktardı. Kassa, “Türkiye’ye sevdalıyım. Ben hayatımın en önemli, verimli günlerini orada geçirdim. Orada okurken Türkiye’nin toplumsal hayatı ve farklı kültürlerle tanışma fırsatım oldu. Türkiye’yi çok sevdim. Oradaki insanları da çok sevdim.” ifadelerini kullandı.

Kassa, ülkesinin yoksul bir ülke olduğunu ve Türkiye’nin Togo’da yardım faaliyetlerinde bulunduğunu dile getirerek, “Ülkeme döndüğümde Türkiye’yi anlattım. Burada Müslüman halk, Türkiye’yi çok seviyor, Türkiye iyiliğiyle tanınıyor. Türkiye, burada Müslüman kardeşlerine her zaman sahip çıkıyor. Su kuyusu açılmasıyla su temin ediliyor, burslarla eğitim ihtiyacı karşılanıyor. Ramazan ve kurban yardımları ile de buradaki Müslümanlara destek olunuyor.” diye konuştu. Türk hayırseverlerin yardımlarıyla insanların mutluluğuna vesile olduğunun altını çizen Kassa, “Ben de bu faaliyetlere gönüllü elçilik görevi yapıyorum. İyi ki Türkiye’ye gitmişim ve iyi ki insanlarla tanışmışım. Bizi burada gönüllü elçiniz olarak görmenizi istirham ediyoruz.” şeklinde sözlerine ekledi.