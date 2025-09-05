KASSAM Tugayları Esirleri Yayınladı

KASSAM TUGAYLARI GİZLİ GÖRÜNTÜLERİ AÇIKLADI

Kassam Tugayları, İsrailli esir Guy Dalal’ın Gazze’deki bir araç içinde çekilmiş görüntülerini ilk kez yayınladı. Videoda, Dalal, esirlerin içinde bulundukları zor koşullara dair açıklamada bulundu.

ESİR GÜNLERİ ZOR GEÇİYOR

Dalal, aracın içindeki görüntülerinde, “Ben, diğer esirler ve Gazze’deki 2 milyon kişi her gün bu zorluklarla boğuşuyoruz. Su yok, yiyecek yok, gaz yok, elektrik yok” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklamalar, esirlerin yaşadığı şartların ciddiyetini gözler önüne seriyor.