KASSAM Tugayları Esirleri Yayınladı

KASSAM TUGAYLARI GİZLİ GÖRÜNTÜLERİ AÇIKLADI

Kassam Tugayları, İsrailli esir Guy Dalal’ın Gazze’deki bir araç içinde çekilmiş görüntülerini ilk kez yayınladı. Videoda, Dalal, esirlerin içinde bulundukları zor koşullara dair açıklamada bulundu.

Dalal, aracın içindeki görüntülerinde, “Ben, diğer esirler ve Gazze’deki 2 milyon kişi her gün bu zorluklarla boğuşuyoruz. Su yok, yiyecek yok, gaz yok, elektrik yok” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklamalar, esirlerin yaşadığı şartların ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Uyuşturucu Operasyonu, 30 Kilo Skunk

Çorlu'da gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 365 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi, değerinin 20 milyon lira olduğu belirlendi. Üç şüpheli tutuklandı.
Kırtasiye Denetimleri Sıklaştırıldı

Samsun'da, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde ticaret müdürlüğü, kırtasiye ve okul ürünlerinin güvenliğini ve fiyatlarını denetledi.

