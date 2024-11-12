“Kassam Tugayları’ndan Açıklama: 10 İsrail Askeri Havanın Uçuruldu”

HAMAS’TAN PUSU AÇIKLAMASI

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 10 İsrail askerine kurulan bir pusuda ölenler ile yaralananların bulunduğunu duyurdu.

PATLAYICIYLA HAVAYA UÇURULDU

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya’nın El-Kasasib semtine giren 10 İsrail askerinin bulunduğu bir evin büyük bir patlayıcıyla havaya uçurulduğu belirtildi. Açıklamada, kurulan pusuda hem ölü hem de yaralı askerlerin olduğu ifade edildi. Pusuda hayatını kaybeden askerlerin, İsrail ordusunun bugün yaşamını yitirdiğini bildirdiği askerlerle aynı kişiler olup olmadığı henüz kesinleşmedi.

İSRAİL ORDUSU KAYIP VERDİ

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Filistin direniş gruplarıyla yaşanan çatışmalar esnasında 4 askerinin öldüğünü açıkladı. Ordu tarafından yapılan açıklamada, Kfir Tugayı’na bağlı Şimşon Taburu’ndan 4 İsrail askerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında öldüğü bilgisi verildi.