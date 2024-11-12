Kassam Tugayları’ndan Pusu Açıklaması: 10 Asker Öldürüldü

HAMAS’TAN CİBALIYA’DA PUSU AÇIKLAMASI

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde düzenlenen bir pusuda 10 İsrail askerinin etkilediğini bildirdi.

PATLAYICIYLA EV HAVAYA UÇURULDU

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 İsrail askerinin Cibaliya’nın El-Kasasib semtinde bulundukları bir evin, büyük bir patlayıcıyla havaya uçurulduğu belirtildi. Açıklamada, pusuda ölen ve yaralanan askerlerin olduğu ifade edildi. Ancak, pusuda ölen askerlerin, bugün ölümleri açıklanan İsrail askerleriyle aynı kişiler olup olmadığı kesinlik kazanmadı.

İSRAİL ORDUSU 4 ASKER KAYBETTİ

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Filistin direniş gruplarıyla süren çatışmalarda 4 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ordu, Kfir Tugayı’na bağlı Şimşon Taburu’ndan 4 İsrail askerinin çatışmalar sırasında öldüğünü açıkladı.