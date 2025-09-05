Haberler

Kassam Yayınladı, Guy Dalal Açıklama Yaptı

KASSAM TUGAYLARINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Kassam Tugayları, İsrailli esirlerden Guy Dalal’a ait yeni görüntüleri Gazze’de bir aracın içinde kaydedilen görüntülerle birlikte ilk kez paylaşıyor. Yayınlanan videoda Dalal, esirlerin yaşadığı zorluklarla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

ESİRLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR

Dalal, araç içindeki görüntüsünde “Ben, diğer esirler ve Gazze’deki 2 milyon kişi her gün bu zorluklarla boğuşuyoruz. Su yok, yiyecek yok, gaz yok, elektrik yok” diyerek yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyor. Bu ifadeler, bölgedeki insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Uyuşturucu Operasyonu, 30 Kilo Skunk

Çorlu'da gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 365 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi, değerinin 20 milyon lira olduğu belirlendi. Üç şüpheli tutuklandı.
Haberler

Kırtasiye Denetimleri Sıklaştırıldı

Samsun'da, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde ticaret müdürlüğü, kırtasiye ve okul ürünlerinin güvenliğini ve fiyatlarını denetledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.