Kassam Yayınladı, Guy Dalal Açıklama Yaptı

KASSAM TUGAYLARINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Kassam Tugayları, İsrailli esirlerden Guy Dalal’a ait yeni görüntüleri Gazze’de bir aracın içinde kaydedilen görüntülerle birlikte ilk kez paylaşıyor. Yayınlanan videoda Dalal, esirlerin yaşadığı zorluklarla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

ESİRLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR

Dalal, araç içindeki görüntüsünde “Ben, diğer esirler ve Gazze’deki 2 milyon kişi her gün bu zorluklarla boğuşuyoruz. Su yok, yiyecek yok, gaz yok, elektrik yok” diyerek yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyor. Bu ifadeler, bölgedeki insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.