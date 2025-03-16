Kastabala Kuş Cenneti’nde Yangın Söndürüldü

YANGININ YENİDEN BAŞLAMASI

Osmaniye’de Kastabala Kuş Cenneti’nde gündüz saatlerinde söndürülen yangın, gece saatlerinde yeniden hortladı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle sabaha karşı söndürüldü. Yangın, Osmaniye Kırmıtlı köyü Kastabala Kuş Cenneti sahasında meydana geldi.

Yangının Gelişimi ve Sonucu

Kastabala Kuş Cenneti, doğal güzellikleriyle tanınırken, akşam üzeri sazlık alanda başlayan ve 5 hektarlık bir alanı etkileyen örtü yangınında ağaçlar zarar gördü. İtfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ancak, yaşanan bu olayı takiben gece geç saatlerde yangın bir kez daha başladı. Durumun ciddiyeti üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Kontrol Altına Alınması

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin etkili çalışmaları sonucunda yangın sabaha karşı kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 20 dekar alan zarar gördü.