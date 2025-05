Kastamonu 140. Yıldönümünü Kutladı

AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

140 yıl önce Kastamonu’da kurulan Anadolu’nun ilk devlete ait lisesi ve Türkiye’nin üçüncü devlet lisesi olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, Rıfat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı” eserine ilham kaynağı olan tarihi bir okul. 1885 yılında Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından “Kastamonu İdadi Mektebi” adıyla kurulan bu okul, Cumhuriyet döneminde Abdurrahmanpaşa Lisesi adını aldı ve 140. yılını anlam dolu bir törenle kutladı. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı sırasında 120 öğrencisini cepheye gönderen lise, sadece eğitimiyle değil, vatan mücadelesine katkılarıyla da hatırlanıyor. Rıfat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı” adlı eserinin gerçek hikayesinin de bu lisede geçmesi, okulun önemini daha da artırıyor. Tören öncesinde Kışla Parkı’nda buluşan mezunlar, marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Burada, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı büstlerine çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

GURUR VE HEYECAN

Okul Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, törende okulun geçmişten günümüze taşıdığı değerleri ve misyonunu vurguladı. Mısırlıoğlu, “Bugün, Kastamonu’nun kalbinde yükselen, bir abide gibi duran, tarihiyle yalnızca bir okul değil, bir kültür ve karakter inşa eden Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin 140. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Lisemiz, Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına, bu milletin geçirdiği her büyük dönüşümde hem tanık hem de aktör olmuştur. Şehrimizin derinlikli kimliğinden, Anadolu irfanından, zamanın ruhundan beslenerek yoğrulmuş bu büyük çınar; tam 140 yıldır öğrencilerine yalnızca bilgi değil, ahlak, duruş, sorumluluk ve umut vermektedir” diye belirtti.

KÖKLÜ GEÇMİŞİN GELECEĞE UZANAN KÖPRÜSÜ

Okulun kültürel değerlerine vurgu yapan Mısırlıoğlu, “Bugün burada yalnızca bir yıl dönümünü kutlamıyoruz; aynı zamanda bu köklü geçmişin geleceğe uzanan köprüsünde durarak yeni bir sayfa açmanın eşiğindeyiz. Lisemizin vakur binasına her baktığımızda, sanki şefkatle kollarını açan bir anne gibi bizi bağrına basan, zamana meydan okuyan bir duruş görüyoruz. Bu yapı; gövdesiyle bizi saran, dallarıyla bize yön gösteren, kökleriyle geçmişe tutunan asırlık bir çınar gibi her birimizi selamlıyor. O çınarın gölgesinde serinlediğimiz gençlik yıllarımızı hatırlıyoruz. Her birimiz, bu okulun duvarlarına, sıralarına, bahçesine kendi hikayemizden izler bıraktık. Buradan ayrılırken heybelerimizde sadece diploma değil; sadakat, sorumluluk, vatan sevgisi ve vicdan taşıdık” dedi.

Okulun mezunlarının ülke genelinde önemli katkılar sağladığını belirten Mısırlıoğlu, “Bugün, Kastamonu’dan ülkenin dört bir yanına ışık taşıyan mezunlarımız, bu okuldan aldıkları ilk ışığı gittikleri her yerde çoğaltmış; ülkesine hizmet etmiştir. Çanakkale’de, Milli Mücadele yıllarında, lisenin genç evlatları gözlerini bile kırpmadan cepheye koştular. Kimi kalemle, kimi fikirle ama hepsi vatana olan borçlarıyla mücadele etti. Cumhuriyet ile birlikte çağdaşlık bayrağını taşıyan birer nefer olarak yola çıktılar. Bu okul sadece akademik başarıların değil; fikrin, sanatın, edebiyatın da yuvası olmuştur” ifadelerini kullandı.

SERAMİK SERGİSİ AÇILDI

Etkinlik kapsamında öğrencilerin hazırladığı bir seramik sergisi de açıldı. Sergide, milli mücadele dönemine ışık tutan semboller, kadın kahramanlar ve İstiklal Madalyalı İnebolu’ya ait tasarımlar sergilendi. Açılışa çeşitli protokol üyeleri ve misafirler katıldı.