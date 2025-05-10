Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin 140. Yıldönümü

KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ İLE KUTLANDI

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, Anadolu’nun ilk devlet lisesi olma özelliği ile birlikte, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları’na katılan pek çok öğrencisiyle biliniyor. Bu önemli okulun 140. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Program, bir kortej yürüyüşü ile başladı ve okulun eski mezunları ile mevcut öğrenciler, Cevizli Park’tan Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Etkinlikler, anıta çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Katılımcılar ayrıca Abdurrahmanpaşa Lisesi Marşı’nı söyledi.

LİSE MÜDÜRÜNÜN DUYGULARI

Abdurrahmanpaşa Lisesi Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, törende yaptığı konuşmada, 140. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Mısırlıoğlu, lisenin tarihine ve kültürel kimliğine vurgu yaparak, “Bugün, Kastamonu’nun kalbinde yükselen, bir abide gibi duran, tarihiyle yalnızca bir okul değil, bir kültür ve karakter inşa eden Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin 140. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz” dedi. Mısırlıoğlu, lise binasının, aile sıcaklığıyla kucaklayan bir anneye benzetilerek, her zaman köklü geçmişin geleceğe taşınmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Mısırlıoğlu, Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin sadece akademik başarılarla değil, aynı zamanda düşünce, sanat ve edebiyatın da merkezi olduğunu belirtti. “Liseyi bitiren gençler, Çanakkale’de, Milli Mücadele yıllarında vatanları için mücadele ettiler. Bugün burada bir arada oluşumuzun anlamı büyüktür” diyerek, okulun ruhunun herkese ilham verdiğini vurguladı. Mısırlıoğlu, Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin, asırları aşan bir aidiyetin sembolü olduğunu da sözlerine ekledi.

SERGİLER VE KATILIMCILAR

Etkinliklerin ardından, seramik ve resim sergisinin açılışı yapıldı. Ayrıca, Op. Dr. Şükrü Esen Konferans Salonu’nun açılışı da gerçekleştirildi. Kutlamalara Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, okul mezunları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bu önemli gün, katılımcılar için hem geçmişi anmak hem de geleceğe yönelik yeni bir adım atmak açısından anlam taşıdı.