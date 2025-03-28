Kastamonu Bayram Namazı Saati Kaçta?

Kastamonu bayram namazı saati hakkında bilgiler merak ediliyor. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde kılınacak 2 rekatlık bayram namazı öncesi, vatandaşlar bayram namazı saatinin ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Kastamonu’da bayram namazı saati 07.03 olarak belirlenmiş durumda.

NAMAZIN İKİ REKATI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, 2 rekattan oluşuyor ve bu şekilde kılınıyor: İlk olarak niyet edilip tekbir alınıyor, ardından eller bağlanıyor ve Sübhaneke duası okunuyor. Sonrasında eller kulak hizasına kaldırılarak yeniden tekbir alınıyor ve eller yanlara bırakılıyor. Tekbir alındıktan sonra eller göbek hizasında bağlanıyor. İmam, “Euzü besmele” çekiyor ve açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte okuyacağı “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okuyor. Bu esnada cemaat imamı dinliyor. Rüku ve secde yapılarak 2. rekata başlanıyor.

İKİNCİ REKATTA YAPILACAKLAR

İkinci rekatta, imam gizlice “Besmele” çekiyor ve açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte yine “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okuyor. Cemaat, sessizce imamı dinliyor. Ardından iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınıyor, eller yanlara bırakılıyor. Tekbir alındıktan sonra eller son bir kez yanlara salınıyor ve son olarak 4. tekbir alınıyor, bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükuya gidiliyor. Rüku ve secdenin ardından oturulup “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunuyor ve namaz, önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek tamamlanıyor. Namazın ardından müezzin, cemaatle birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getiriyor. İmam hatip ise bayram hutbesini okumaya başlıyor.