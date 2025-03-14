Kastamonu Çatalzeytin’de Heyelan Sonucu Yol Çöktü

HAVA SICAKLIKLARI VE HEYELAN

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte eriyen kar suları, heyelanlara yol açtı. Bu durum sonucunda Duran köyündeki yol yaklaşık 4 metre aşağıya kaydı ve Kepek, Söğüşler, Başsökü ile Göller mahallelerini birbirine bağlayan güzergah kapandı.

YENİBEYLER GRUP YOLUNDA HEYELAN

Ayrıca, ilçeye bağlı Yenibeyler Grup Yolunda da bir heyelan meydana geldi. Bu heyelan, Güneysökü Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yolu kapattı. Yenibeyler köyü Muhtarı Tolga Mardin, “Yenibeyler Köyü Grup Yolu Güneysu Mahallesi’nde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapalıdır. Bu güzergahı kullananlar Köklüce-Canlar istikametini kullanabilirler” diye belirtti.

İNCELEMELER VE ÇALIŞMALAR

İlçe Kaymakamı İbrahim Şahin, heyelanın yaşandığı bölgelerde incelemeler yaptı. Şahin’in yanında Çatalzeytin İlçe Özel İdare Müdürü Muhammed Cellat da bulunuyordu. İnceleme sürecinde Kaymakam Şahin, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.