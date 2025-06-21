Kastamonu Çifti İlıca Şelalesi’nde Evlendi

İLÖmürlük BAĞLARIN TEMELİ ATILDI

Kastamonulu bir çift, nikahlarını Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi’nde gerçekleştirdi. Kastamonu’nun doğal güzellikleriyle dolu olan Pınarbaşı ilçesi, 3,5 kilometrelik Horma Kanyonu’nu geçtikten sonra suyun 10 metreden düştüğü Ilıca Şelalesi ile ziyaretçilerin ilgisini topluyor.

MUTLULUKLAR DİLEDİ

Pınarbaşılı esnaf Bayram Çelebi ve öğretmen Hatice Keskin, nikah törenlerini Ilıca Şelalesi’nin karşısında yer alan ahşap platformda gerçekleştirdi. Nikahı kıyan Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, çifte mutluluk dileyerek şu sözleri söyledi: “Genç girişimcilerimizden Bayram Çelebi kardeşim ile değerli öğretmenlerimizden Hatice Keskin kardeşimizin nikahlarını, Türkiye’nin dünyaya armağanı Pınarbaşı’mızın cennet köşelerinden biri olan Ilıca Şelalesi’nde kıydık. Bugün onlar için en mutlu gün. Bu mutlu günü özel kılan, ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Ilıca Şelalesi’nde nikahlarını kıymaları.”