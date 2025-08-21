Kastamonu’da 1. Aile Çalıştayı Yapıldı

VALİ DALLI’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Kastamonu’da düzenlenen 1. Aile Çalıştayı’nda Vali Meftun Dallı, yaşlanan nüfus konusuna dair önemli bilgiler verdi. Dallı, “Onlara kendilerini değerli hissedecekleri meşguliyetler sunmak ve ekonomiye, ülkeye katkı vermeye devam etmelerini sağlayacak imkanlar oluşturmak son derece önemli” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘Aile Yılı’ çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalıştay, Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde yapıldı.

ÇALIŞTAYDAKİ KATILIMCILAR

Çalıştaya, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Kerem Seven ve KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç’in yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Kastamonu’nun Türkiye’deki en yüksek yaşlı nüfusa sahip ikinci il olduğunu vurguladı.

TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLERİ ÖNE ÇIKARDI

Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, yaşlı nüfusun artmasının getirdiği sorunlara dikkat çekti. Ekmekci, “Yaş almış nüfus oranımızın yüksek olması, gerek ekonomik kalkınma gerekse sosyal gelişme kulvarlarında ilimiz namına hep bir dezavantaj olarak değerlendirildi. Ezber çözümler yerine mevcut şartlara göre ezber bozan çözümlere yönelmek zorundayız” dedi. Vali Dallı ise yaşlanma sürecinin hızlandığını belirterek, “Hızlı yaşlanma sürecini biz çok daha hızlı yaşıyoruz. Yaklaşık 10-15 yıllık bir süreç içindeyiz” ifadelerini kullandı.

YAŞLI BAKIMINA YENİ ÇALIŞMALAR

Dallı, ülke genelinde doğum oranlarının düştüğüne dikkat çekerek, “Bu trendi birkaç yıl içinde tersine çevirmek mümkün değil. Önümüzdeki 10, 20, 30 yıl boyunca yapılması gereken bir süreç söz konusu” dedi. Ayrıca, “Kapasiteleri dolmaya başladı ve verilen hizmetle yer sıkıntısı oluşuyor. Bu nedenle ilave çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Kuzeykent’te bir gündüz engelli bakım evi oluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Son olarak, yaşlıların değerli hissetmesi gerektiğini ve onların tecrübelerinin önemli olduğunu vurguladı.