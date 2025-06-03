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Kastamonu’da 10 Şüpheli Tutuklandı

 

DOLANDIRICILIK OPERASYONU SONUCUNDA TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Kastamonu merkezli iki ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı piyasa fiyatının altında oto lastiği satacaklarını bildirerek 7 kişiyi dolandırdığı iddia edilen zanlıların yakalanması için harekete geçti.

 

 

Kastamonu ve Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 123 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin ikametlerinde 8 cep telefonu, 9 sim kart, 4 bilgisayar, bir harici disk ve 4 kamera ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan zanlılardan iki tanesi serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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