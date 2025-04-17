Kastamonu’da 146 sürücüye ceza uygulandı

DENEYİM GÖSTERİYOR

Kastamonu’da, polis ekipleri tarafından 1-15 Nisan arasında yapılan denetimlerde toplamda bin 343 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetim esnasında, koruyucu ekipman kullanmanın önemine dikkat çeken ekipler, kask takmadığı tespit edilen 146 sürücüye ceza uyguladı. Ayrıca, yapılan kontroller sonucunda 23 motosiklet trafikten men edildi.

ARAÇ HUZUR UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü kampanyası kapsamında, “Araç Huzur Uygulaması” çerçevesinde Araç ilçesinde 157 şahıs ve 45 araç denetlendi. Bu uygulamalar sırasında, eksiklikleri bulunan 2 aracın trafikten men edilmesi sağlandı. Elde edilen veriler, denetimlerin trafik güvenliğine katkı sağladığını gösteriyor.