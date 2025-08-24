Kastamonu’da 16 yaşındaki çocuk öldü

TRAJİK KAZA VE HAYATINI KAYEDEN GENÇ

Kastamonu’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki genç toprağa verildi. Kaza, 20 Ağustos Perşembe günü Saraçlar Mahallesi’nde, Ankara Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu yönüne ilerleyen N.V. yönetimindeki otomobil, yola geçiş yapmak isteyen Yağmur Pehlivanlı’ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Pehlivanlı, hastaneye kaldırıldı ve tedavi edilmeye başlandı. Ancak, sevk edildiği Ankara’daki hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından genç hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ

Yağmur Pehlivanlı’nın cenazesi, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Kastamonu’da yaşayan ailesine teslim edildi. Cenaze namazı, kuzeykent Ulu Cami’de, ikindi namazından sonra kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından, Pehlivanlı’nın naaşı gözyaşları eşliğinde Daday ilçesindeki Sarıçam köyü aile mezarlığına defnedildi.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, kazanın hemen ardından gözaltına alınan sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olay, bölgedeki trafik güvenliğine dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı.