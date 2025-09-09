Kastamonu’da 16 yeni Su Tankeri Dağıtıldı

KASTAMONU’DA YANGINA HASSAS KÖYLERE YENİ SU TANKERLERİ DAĞITILDI

Kastamonu’da, orman yangınlarına karşı alınan önlemleri artırmak amacıyla yangına hassas köylere 3 ton kapasiteli 16 çekilebilir su tankeri dağıtıldı. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, 2025 yılına kadar toplamda 263 su tankerinin dağıtımını gerçekleştirecek. Bu çerçevede, son dağıtımlarla beraber toplam su taşıma ve müdahale kapasitesi 657 ton olarak belirlendi. Yangına hassas köylere yapılan dağıtımlarla birlikte şu ana kadar 279 tanker teslim edildi ve bu tankerler için toplamda 2 milyon 244 bin 480 TL ödendi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı içerisinde 5 su tankerinin daha dağıtımını yaparak, toplam sayıyı 284’e ve su taşıma kapasitesini 710 tona çıkarmayı hedefliyor. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, “Bir yangın çıktığı zaman müdahale açısından bunlar olmazsa olmaz. İlk müdahalenin yapılması anlamında ve sonrasında yangının söndürülmesi aşamasında büyük önem taşıyor” dedi. Vali Dallı, iklim değişikliğinin orman yangınları riskini artırdığını vurguladı ve bu yangınların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ÖNEMLİ

Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, orman yangınlarının önlenmesi ve zararın en aza indirgenmesi için gerekli önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. Ekmekci, “Ormanlarımızın sahibi olan milletimiz, ormanlarımızı 24 saat boyunca koruyacak bilinçte” dedi. 263 su tankerinin yangına hassas köylerin muhtarlıklarına dağıtıldığını anımsatarak, toplam su taşıma kapasitesinin ilerleyen günlerde 710 tona ulaşacağını vurguladı.

SU TANKERLERİ YANGINLA MÜCADELEDE KRİTİK ROL OYNUYOR

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, çekilebilir su tankerlerinin yangınla mücadeledeki önemini vurgulayarak, “Bu tankerler, arazözler ve helikopterlerle birlikte özellikle ulaşımı zor olan bölgelerde yangınla mücadelede büyük destek sağlıyor” şeklinde konuştu. Törende su tankerlerinin özellikleri tanıtıldı ve orman yangını gönüllülerine sertifikaları verildi.

Kastamonu, yangınla mücadele kapasitesini artırarak doğal varlıklarını koruma konusunda kararlılığını sürdürüyor.