Kastamonu’da 180. Yıl Kutlamaları Yapıldı

Kastamonu’da Emniyet Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay tarafından polis memurlarına iletişim cihazlarıyla kutlama mesajları iletildi. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunumuyla devam etti.

ÇELENK SUNUMU VE GEÇİŞ KORTEJİ

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile polis dernekleri, çelenk bıraktıktan sonra polis araçlarıyla bir geçiş korteji düzenlendi. Ayrıca, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantlarda polis teşkilatının kullandığı ekipmanların tanıtımı gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, “Edinmiş olduğu bilgi, birikim ve deneyim ile her geçen gün kendisini geliştiren ve yenilenen teşkilatımız dünyanın en modern teşkilatları arasında yer almaktadır ve almaya da devam edecektir. Asayişi temin etmek ve şehrimizin birlik ve beraberliğini korumak için gece gündüz yaz kış demeden canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Kastamonu’nun her sokağında her köşesinde suç odaklarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Ay, ayrıca “Teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle mensubu olmaktan onur duyduğumuz Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftasını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunması için can veren aziz şehitlerimize ve vefat eden teşkilat mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Emekli olan meslektaşlarıma da aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk diliyorum.” şeklinde duygularını paylaştı.

Törene, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Mehmet Yüksel, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kastamonu İl Temsilcisi Ali Güllü, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, İl Müftüsü Bekir Derin ile teşkilat mensupları katıldı.