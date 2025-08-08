Kastamonu’da 2 Şüpheli Tutuklandı

UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Kastamonu’da iki uyuşturucu şüphelisi yakalanarak tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli trafik timi, Cumhuriyet Caddesi’nde plakası okunamayan bir motosikleti durdurdu. Ekipler, motosikletin plakasının çamurla kaplandığını belirledi.

ARAMA SONUCU UYUŞTURUCU BULUNDU

Zanlıların üzerinde ve motosikletin içerisindeki aramalarda, satışa hazır şekilde sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımında kullanılan düzenek ele geçirildi. O.M. ve C.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.