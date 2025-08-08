Haberler

Kastamonu’da 2 Şüpheli Tutuklandı

UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Kastamonu’da iki uyuşturucu şüphelisi yakalanarak tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli trafik timi, Cumhuriyet Caddesi’nde plakası okunamayan bir motosikleti durdurdu. Ekipler, motosikletin plakasının çamurla kaplandığını belirledi.

ARAMA SONUCU UYUŞTURUCU BULUNDU

Zanlıların üzerinde ve motosikletin içerisindeki aramalarda, satışa hazır şekilde sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımında kullanılan düzenek ele geçirildi. O.M. ve C.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de drift yapan bir araç sürücüsüne 64 bin 896 TL ceza kesilirken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Bir diğer riskli sürücüye de ceza verildi.

