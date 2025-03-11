Kastamonu’da 21 Kursiyere İstihdam Garantisi Sağlanacak

EĞİTİM PROGRAMI VE İSTİHDAM GARANTİSİ

Kastamonu’da gerçekleştirilen bir proje doğrultusunda 21 kursiyer, protokol imzalanan iş yerlerinde çalışmaya başlayacak. Kastamonu Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ve 10 işverenin katılımıyla Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında istihdam garantili bir protokol imzalanmış durumda. Bu protokole göre 21 kursiyer, önce teorik eğitim alacak, ardından uygulamalı eğitim için iş yerlerinde aktif olarak görev alacak.

Program çerçevesinde, işverenler çalışan sayısının yüzde 50’sine kadar kontenjan kullanabilecek, ayrıca aradıkları nitelikli iş gücünü kendi bünyelerinde yetiştirme fırsatına sahip olacak. Eğitim süreci en fazla 160 gün sürecek ve katılımcılar bu süreçte her iki alanda da mesleki yeterliliklerini geliştirme şansına ulaşacak. Kursiyerlerin cep harçlığının yanı sıra iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanacak. İşbirliği ile Kastamonu’da nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve bölgedeki istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor.

KURSİYERLERİN EĞİTİMİ HAKKINDA DETAYLAR

Proje hakkında bilgi veren Kastamonu Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASÜSEM) Müdürü Serkan Çalışkan, “Bu eğitim modülü 30 saatlik teorik eğitimle başlıyor, bunun yanında 720 saat süren pratik eğitim süreci de mevcut. Kastamonu Üniversitesi’nin hazırladığı program, perakende satış elemanı ve tezgahtar yetiştirme amacı taşıyor” dedi. Ayrıca, Çalışkan, eğitim çıktılarının daha sonraki süreçlerde kullanılması için Ticaret Odası ve İŞKUR Müdürlüğü fonlarından fayda sağlanabileceğini belirtti.

İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, işverenlerin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanamadığına dair sıkça talepler aldıklarını ifade etti. Aşıcı, “Perşembe günü programı başlatıyoruz. Toplam 21 kursiyerimiz bulunacak ve 5 takvim ayı boyunca 100 fiili gün ve 750 saat eğitim alacaklar. İlk 4 gün teorik eğitim alacak kursiyerler, sonrasında işverenlerin yanında stajlarına devam edecekler. Eğitimler 19 Temmuz tarihinde sona erecek ve mali yükümlülüğünü İŞKUR üstlenecek” şeklinde konuştu.

KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu da projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Tüm konuşmaların ardından iş birliği protokolü resmi olarak imzalandı.