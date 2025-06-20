Kastamonu’da 26 Sahte 100 TL Bulundu

POLİS EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Kastamonu’da yapılan bir operasyonda, polis ekipleri 26 adet 100 TL’lik sahte banknot ele geçiriyor. Bu operasyon kapsamında 1 kişi yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

KONUNUN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, kaçak para ile ilgili tespit yaptığı iki adreste arama gerçekleştiriyor. Yapılan aramalarda, ele geçirilen 26 adet sahte 100 TL’lik banknot dikkat çekiyor. Olayla ilgili olarak yakalanan şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılıyor.