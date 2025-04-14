Kastamonu’da 27 Bin Makaron Ele Geçirildi

POLİS EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Kastamonu’da, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 27 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılıyor. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının engellenmesi amacıyla belirlenen 2 kişi hakkında harekete geçti.

YAPILAN ARAMADA BÜYÜK MİKTARDA MAKARON BULUNDU

Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucunda yapılan operasyonda 27 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen bu kaçak ürünler, tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yakalanan 2 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatılmış durumda.