KASTAMONU’da 3 Şüpheli Yakalandı

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kastamonu’da, sahte altın satmaya çalışan 3 kişi, polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Kentteki bir kuyumcuya sahte altın satma girişiminde bulunan şüphelilerin tespit edilmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmalar sonrasında Kastamonu ve Tosya ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramada ise, 30 parça halinde 150 gram sahte altın, 4 adet sahte çeyrek altın ile 12 altın görünümünde sahte kolye ele geçirildi.

EMNİYETTE İŞLEM YAPILIYOR

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.