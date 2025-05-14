Kastamonu’da 4 Araç Kaza Yaptı

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 9 KİŞİ YARALANDI

Kastamonu’da 4 farklı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası sonucunda 9 kişi yaralandı. Kaza, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerinde bulunan Öz Bereket Kavşağı’nda gerçekleşti. E.K. (21) yönetimindeki 60 ES 842 plakalı otomobil, A.F.T. (20) idaresindeki 37 EK 030, H.T. tarafından kullanılan 34 CNY 979 ve R.H.A. (26) şoförlüğündeki 06 AGD 560 plakalı araçlarla çarpıştı.

KAZA ANINDAKİ MÜDAHALELER

Olayı gören çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan sürücüler E.K. ve A.F.T.’nin yanı sıra, otomobillerde bulunan A.T. (71), N.T. (53), E.Ş. (21), N.Ç. (24), A.T. (26), S.T. (42) ve A.S.T. (2) de yaralı olarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu otomobillerde sıkışan bazı bireyler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Burada gerekli tedavi işlemleri başlatıldı ve durumu ağır olanların tespit edilmesi için sağlık ekipleri sürekli kontroller yapıyor. Olayla ilgili soruşturma sürmektedir.