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Kastamonu’da 4 Kaçak Tabanca Ele Geçirildi

KASTAMONU’DA SİLAH OPERASYONU

Kastamonu’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 4 kaçak tabancayla yakalanan bir kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız silah satışı gerçekleştiren bireylere karşı yürütülen çalışmalarda Merkez ilçede tespit edilen M.Ş. isimli şahsa yönelik bir operasyon başlattı.

Şahsın ikametinde gerçekleştirilen arama faaliyetinde toplamda 4 adet tabanca ile beraber tabanca fişekleri elde edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ş., gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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