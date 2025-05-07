Kastamonu’da 4 Kişi Yaralandı

KAZA GÜNLÜĞÜ

Kastamonu’da meydana gelen bir trafik kazasında dört kişi yaralandı. Rafet G. (34) kontrolündeki 37 AS 509 plakalı otomobil, Çankırı-Kastamonu kara yolunun Beşdeğirmenler mevkiinde arızalandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yol şartları altında, çekicinin gelmesini bekleyen arızalı araca, Sinan Ç. (33) tarafından yönetilen 37 BH 810 plakalı otomobil çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, arızalı otomobilin yanında bekleyen sürücü Rafet G. ve M.G. (34) ile diğer araçtaki S.Ç. (32) ve İ.Ç. (63) yaralar aldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Durumlarının ciddiyetine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.