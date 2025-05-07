Haberler

Kastamonu’da 4 Kişi Yaralandı

KAZA GÜNLÜĞÜ

Kastamonu’da meydana gelen bir trafik kazasında dört kişi yaralandı. Rafet G. (34) kontrolündeki 37 AS 509 plakalı otomobil, Çankırı-Kastamonu kara yolunun Beşdeğirmenler mevkiinde arızalandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yol şartları altında, çekicinin gelmesini bekleyen arızalı araca, Sinan Ç. (33) tarafından yönetilen 37 BH 810 plakalı otomobil çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, arızalı otomobilin yanında bekleyen sürücü Rafet G. ve M.G. (34) ile diğer araçtaki S.Ç. (32) ve İ.Ç. (63) yaralar aldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Durumlarının ciddiyetine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rüzgar Santrali Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Töreni'nde Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali'nin açılışını gerçekleştirdi.
Haberler

Bakan Güler, Ngute İle Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun programı çerçevesinde Başbakan Joseph Dion Ngute ile bir araya geldi. Görüşmenin detayları daha sonra paylaşılacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.