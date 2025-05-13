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Kastamonu’da 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kastamonu’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alıyor. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yürütülen çalışma çerçevesinde düzenlenen operasyonda, sentetik uyuşturucu, reçeteye tabi haplar, esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenekler ele geçiriliyor. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürülüyor.

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