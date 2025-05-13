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Kastamonu’da 6 Şüpheli Gözaltında

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU GÖZALTILAR

Kastamonu’da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı. Alınan bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyon sırasında, 2,29 gram metamfetamin, 54 adet reçeteye tabi hap, bir miktar esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan 3 cam düzenek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

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