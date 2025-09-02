Kastamonu’da 9 Köy Tahliye Edildi

ORALAN KÖY SAYISI ARTIYOR

Kastamonu’daki orman yangınında tahliye edilen köy sayısı 9’a yükseldi. Alevlerin etkisi altına aldığı ormanlık alanlar havadan dron ile görüntülendi. Yangının etkisini artırmasıyla birlikte, karanlık havada söndürme çalışmaları karadan sürüyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir şekilde çaba gösteriyor. Yangın bölgesindeki alevlerin etkilediği yerler, yapılan görüntüleme ile tespit edildi. Valilikten gelen açıklamada ise, AFAD’ın koordinesinde yürütülen çalışmalara dair bilgi verildi. Daha önce tahliye edilen Güzece, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerine ek olarak, Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köylerinin de boşaltıldığı belirtiliyor.