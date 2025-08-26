Kastamonu’da Ağaç Devrilmesi Ölüm Getirdi

OLAYIN DETAYLARI
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde yapılan ağaç kesimi sırasında bir talihsizlik yaşandı. Çöme mevkiinde meydana gelen olayda, ormanda kesim işleriyle ilgilenen 67 yaşındaki Mehmet Çelikkıran, kendisinin kestiği ağacın devrilmesiyle ağır yaralandı.
HASTANEYE GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan Çelikkıran, yolda yaşamını yitirdi. Bu üzücü gelişme, çevresindekiler arasında büyük bir üzüntü yarattı.
CENAZE TÖRENİ SÜRECİ
Çelikkıran’ın cenazesinin, yarın öğle namazını takiben Doğanyurt ilçesinin Baldıran köyünde defnedileceği bildiriliyor. Olayla ilgili süreç devam ediyor.