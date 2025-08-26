Haberler

Kastamonu’da Ağaç Devrilmesi Ölüm Getirdi

OLAYIN DETAYLARI

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde yapılan ağaç kesimi sırasında bir talihsizlik yaşandı. Çöme mevkiinde meydana gelen olayda, ormanda kesim işleriyle ilgilenen 67 yaşındaki Mehmet Çelikkıran, kendisinin kestiği ağacın devrilmesiyle ağır yaralandı.

HASTANEYE GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan Çelikkıran, yolda yaşamını yitirdi. Bu üzücü gelişme, çevresindekiler arasında büyük bir üzüntü yarattı.

CENAZE TÖRENİ SÜRECİ

Çelikkıran’ın cenazesinin, yarın öğle namazını takiben Doğanyurt ilçesinin Baldıran köyünde defnedileceği bildiriliyor. Olayla ilgili süreç devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir’de Göçmenler Kurtarıldı, Yakalandı

İzmir açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı yolla yurtdışına kaçmaya çalışan 43 göçmen yakalandı, motor arızası yaşanan lastik bottaki 19 kişi de kurtarıldı.
Haberler

Kocaelispor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanını taraftar ve basınla paylaştı. Hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.