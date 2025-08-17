Kastamonu’da Alevler İki Katlı Evi Sardı

İKİ KATLI AHŞAP EV YANGINDA KULLANILMAZ HALE GELDİ

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bulunan iki katlı ahşap bir ev, alevlerin etkisiyle tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, sabah saatlerinde Cide ilçesindeki Toygarlı köyü Kolca Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Hasan Yavru’ya ait olan evde, henüz belirli olamayan bir nedenden dolayı yangın çıktı.

VATANDAŞLAR SON ANDA KURTULDU

Yangın sırasında evde bulunan vatandaşlar, son anda dışarı çıkarak alevlerden kaçmayı başardı. Ancak pencereden atlamak zorunda kalan vatandaşlardan biri olan Hasan Yavru, yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine Cide ilçesinden itfaiye ve orman ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Fakat yangın sonucunda iki katlı ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili incelemeler başlatıldı.