Kastamonu’da Anne Ayı Yavrusuyla Görüntülendi

ANNE AYI VE YAVRUSU KASTAMONU’DA GÖRÜNTÜLENDİ

Kastamonu’da bulunan bir ormanlık alanda, anne ayı ve yavrusu su içerken bir fotokapana yakalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bu ilginç anları takipçileriyle paylaştı.

GÖRÜNTÜLERDEKİ HAREKETLİ ANLAR

Genel Müdür Çokçetin, “Meraklı minik, kamerayı fark etmiş olsa da hayat kaldığı yerden devam ediyor” sözleriyle yavru ayının görüntülerine dikkat çekti. Paylaşılan videoda, yavru ayının su içerken kameralara yaklaştığı ve aracı koklama anları görülüyor.