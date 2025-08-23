Kastamonu’da Antikacı, Eski Eşyaları Yeniden Yaşatıyor

ANTİKA MERAKIYLA YENİ BİR MESLEK

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaşayan kadın girişimci, yıllar önce eşinden kazandığı antika tutkusunu bir mesleğe dönüştürüyor. Bu girişimci, kendi iş yerini açarak yıllardır antika eşyalara yeniden hayat veriyor. Evli ve iki çocuk annesi Yüksel Kuşcu, eşinin eve getirdiği eski eşyalarla antikacılığa ilgi duymaya başladı. Zamanla kendisi de antika eşya toplamaya başladı ve bu ilgisini mesleğe geliştirmeye karar verdi.

İLÇENİN TEK ANTİKACISI OLARAK YENİDEN YAŞATIYOR

Kuşcu, ilçede kendi iş yerini açarak Taşköprü’nün tek antikacısı olma unvanını taşıyor. Eski evlerden çıkan radyolar, plaklar, kasetler ve mutfak gereçleri gibi birçok antika değer taşıyan eşyayı satın alarak, bunların restorasyonunu yapıp satışa sunuyor. Antika dükkanında çalışmanın kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Kuşcu, en büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade ediyor. “Eşim eve eski eşyalar getiriyordu ve ben ona kızıyordum” diyen Kuşcu, giderek bu konuya olan ilgisinin arttığını ve güzel bir iş hayatı oluşturduğunu belirtiyor.

ESKİLERİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAMAK GEREKEN DEĞERLER

Ziyaretçilerin, iş yerinde zamanda yolculuğa çıktığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini aktaran Kuşcu, “Antikacı olarak ilk ve tekim. Antikayı bilmeyenler buradaki eşyaların benzerlerinin evlerinde olduğunu ya da çöpe attıklarını söylüyorlar” şeklinde konuştu. Ayrıca eski eşyaların çöpe atılmaması gerektiğini vurgulayarak, insanların bu tarz eşyaları evlerinde saklamalarını ya da antikacıya getirerek paraya dönüştürmelerini öneriyor. “Nenelerimizin, dedelerimizin kullandığı bu eşyalarda bir iz var, bizim için oldukça değerli” diyor. Kendisi de çok sevdiği ürünleri evinde kullanmaktan mutluluk duyduğunu belirtiyor.