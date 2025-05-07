Kastamonu’da Araç Çarpması, 4 Yaralı

OTOMOBİL KAZASI YAŞANDI, DÖRT YARALI VAR

Kastamonu’da meydana gelen kazada, virajı alamayan bir otomobil, arızalı bir araca çarptı. Bu kaza sonucunda toplamda dört kişi yaralandı. Olay, Çankırı-Kastamonu karayolunun Beşdeğirmenler mevkiinde gerçekleşti.

KAZAYA NEDEN OLAN OTOMOBİLİN YOLDAKİ ARIZA SORUNU

Alınan bilgilere göre, Sinan Ç. (33) yönetimindeki 37 BH 810 plakalı Honda marka otomobil, virajı alamayarak yol kenarında arıza nedeniyle park eden Rafet G. (34) idaresindeki 37 AS 509 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Kazada, arızalı otomobilin yanında bekleyen Rafet G. ve yanındaki Merve G. (34), diğer araçta yolcu olarak bulunan Sema Ç. (32) ve İrfan Ç. (63) yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALEDE BULUNDU

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından hızlıca olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra, onları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşıdı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.