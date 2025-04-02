Kastamonu’da Araç Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

KAZANIN DETAYLARI

Kastamonu’da Fiat-Tofaş marka otomobilin bir menfeze çarptıktan sonra takla atıp 40 metre şarampole yuvarlanması sonucunda, 23 yaşındaki Mürsel Bakırcı hayatını kaybetti. Kaza, Kastamonu-Sinop karayolu üzerindeki Kurusaray köyü mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Bakırcı’nın kullandığı 37 EY 006 plakalı Fiat-Tofaş, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki bir menfeze çarptı. Çarpmanın sonucunda savrulan otomobil, takla atarak şarampolde yaklaşık 40 metre sürüklendi.

KAZA SONRASININ GÖRÜNTÜLERİ

Kazada Mürsel Bakırcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde meydana gelen kazanın ardından, sabah saatlerinde bölgeden geçen köylüler kazaya uğrayan aracı buldu. Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede, Fiat-Tofaş aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde sıkışan sürücünün cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.