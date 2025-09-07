Kastamonu’da Araç Takla Attı, Yaralı

KAZA SONUCUNDA YARALILARIN OLDUĞU OLAY

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana gelen bir kazada, hafif ticari araç takla attı. Olay, Kastamonu-İnebolu karayolu Aşağıçaylı köyü yakınlarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Gülbayıl Ö. yönetimindeki 34 HA 6854 plakalı Mercedes marka hafif ticari araç, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Yaralanan sürücü ile birlikte araçta bulunan Meral Ö. ve Melike Ö. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarına dair gelişmelerin takip edileceği öğrenildi.