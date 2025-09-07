Haberler

Kastamonu’da Araç Takla Attı, Yaralı

KAZA SONUCUNDA YARALILARIN OLDUĞU OLAY

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana gelen bir kazada, hafif ticari araç takla attı. Olay, Kastamonu-İnebolu karayolu Aşağıçaylı köyü yakınlarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Gülbayıl Ö. yönetimindeki 34 HA 6854 plakalı Mercedes marka hafif ticari araç, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Yaralanan sürücü ile birlikte araçta bulunan Meral Ö. ve Melike Ö. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarına dair gelişmelerin takip edileceği öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Başsavcılık, Dansların İnceleneceğini Açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'taki Manifest konserinde yapılan dans figürleri ve kostümlerle ilgili olarak "Hayasızca hareket" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Haberler

Eskişehir’de Kıyafet Alışverişi Yoğunluğu

Eskişehir'de yeni eğitim yılı öncesi veliler, çocuklarının okul giysilerini temin etmek için son dakikada alışverişe çıkarken, mağazalarda yoğunluk gözlemleniyor. Esnaflar talebe yetişmeye çalışıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.