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Kastamonu’da Araç Takla Attı, Yaralılar Var

KAZADA YARALANANLAR OLDU

Kastamonu’da bir hafif ticari aracın virajı alamaması sonucunda refüje çarptığı ve takla attığı kaza meydana geldi. Bu kazada dört kişi yaralandı. Olay, Kastamonu-Karabük karayolu Diphan mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.Ç. yönetimindeki 57 ABH 622 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, virajı dönerken kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, takla atarak devrildi.

Kaza anını gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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