Kastamonu’da Araçlar Çarpıştı, 10 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Kastamonu’da, bir yolcu minibüsü ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza, Kuzeykent Mahallesi’ndeki Sunta Köprülüğü Kavşağı alt geçidinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Cavit A. yönetimindeki 37 JA 499 plakalı Volkswagen marka minibüs ile Mehmet K. idaresindeki 37 ADM 006 plakalı Mercedes marka hafif ticari araç çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sırasında Cide ilçesine seyahat eden minibüste bulunan Hayriye Z., Şerife Z., Selahattin K., Beril S., Muhammed S., Nakil R., Satiye B., İsmail S., Fatih K. ve Ebru Y. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.