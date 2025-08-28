Haberler

Kastamonu’da Araçlar Çarpıştı, 10 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Kastamonu’da, bir yolcu minibüsü ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza, Kuzeykent Mahallesi’ndeki Sunta Köprülüğü Kavşağı alt geçidinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Cavit A. yönetimindeki 37 JA 499 plakalı Volkswagen marka minibüs ile Mehmet K. idaresindeki 37 ADM 006 plakalı Mercedes marka hafif ticari araç çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sırasında Cide ilçesine seyahat eden minibüste bulunan Hayriye Z., Şerife Z., Selahattin K., Beril S., Muhammed S., Nakil R., Satiye B., İsmail S., Fatih K. ve Ebru Y. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

2 Yaşındaki Çocuk Zehirlenerek Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de 2 yaşındaki bir çocuk, yerde bulduğu fare zehrini yedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
Haberler

Aydın’da Etkinlikte Kahramanlar Anlatıldı

Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri mini öğrenciler, milli mücadele kahramanlarının mezarları ve müzelerini ziyaret ederek tarihsel bilincini güçlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.