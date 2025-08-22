Kastamonu’da Araçlar Çarpıştı, 2 Yaralı

KAZA AYRINTILARI

Kastamonu’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Kastamonu- Ankara karayolu üzerindeki Kastamonu Havalimanı kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, B.G. yönetimindeki 06 Y 8410 plakalı Mercedes marka otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen S.D. idaresindeki 37 ABE 748 plakalı Volkswagen hafif ticari araç ile çarpıştı.

MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Kazada, sürücü S.D. ve B.G.’nin otomobilinde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı sonrasında, kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, yaralı 2 kişi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak incelemeler devam ediyor.