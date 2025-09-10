Kastamonu’da Arı Kazasına İki Yaralı

KAZA ANINI ZİYARET EDEN ARI

Kastamonu’nun Abana ilçesinde meydana gelen bir olayda, otomobilin içerisine giren arının sebep olduğu kazada iki kişi yaralandı. Olay, Bozkurt-Abana karayolu üzerinde gerçekleşti. Bozkurt yönünden Abana istikametine gitmekte olan M.S. yönetimindeki 03 BF 040 plakalı otomobile bir arı girdi. Sürücü M.S., arıyı camdan dışarı atmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili refüje çarptırdı ve araç devrildi.

KURTARMA OPERASYONU

Kaza sonrası otomobilin içerisinde sıkışan sürücü M.S. ile eşi E.S. için çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaralıları bulunduğu durumdan kurtararak ambulansla hastaneye sevk etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi, yaralıların sağlık durumunun iyileşmesi açısından önemli bir rol oynadı.