Haberler

Kastamonu’da Arı Kazasına İki Yaralı

KAZA ANINI ZİYARET EDEN ARI

Kastamonu’nun Abana ilçesinde meydana gelen bir olayda, otomobilin içerisine giren arının sebep olduğu kazada iki kişi yaralandı. Olay, Bozkurt-Abana karayolu üzerinde gerçekleşti. Bozkurt yönünden Abana istikametine gitmekte olan M.S. yönetimindeki 03 BF 040 plakalı otomobile bir arı girdi. Sürücü M.S., arıyı camdan dışarı atmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili refüje çarptırdı ve araç devrildi.

KURTARMA OPERASYONU

Kaza sonrası otomobilin içerisinde sıkışan sürücü M.S. ile eşi E.S. için çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaralıları bulunduğu durumdan kurtararak ambulansla hastaneye sevk etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi, yaralıların sağlık durumunun iyileşmesi açısından önemli bir rol oynadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe’ye Hazırlanıyor Maç İçin

Trabzonspor, Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.
Haberler

Gaziantep FK, Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Kocaelispor'la oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz liderliğindeki antrenman 1 saat 25 dakika boyunca gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.