Kastamonu’da Bacağı Kırılan Buzağı İyileşti

KASTAMONU’DA YAVRU BUZAĞI, BAŞARILI AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Kastamonu’da doğum sırasında bacağı kırılan yavru bir buzağı, Kastamonu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sayesinde sağlık durumunu iyileştiriyor. Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, bölgedeki büyükbaş hayvan sahipleri için önemli bir umut kaynağı oluşturuyor. Son olarak hastaneye gelen 3 günlük bir buzağının doğum esnasında meydana gelen ön sol bacak kırığı, uygulanan başarılı ameliyat ile tedavi edildi.

İlk muayenelerde buzağının kırığının açık formda olduğu ve enfekte olduğu belirlendi. Enfeksiyonun ilerlediğinin tespit edilmesi sonrasında, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’nın öğretim üyeleri, tedavinin başlangıcında enfeksiyonu kontrol altına almak için medikal tedavi süreci uyguladı. Enfeksiyon yönetildikten sonra, buzağı ameliyata alındı ve sağlığına kavuştu. Tedavi sürecinin ardından yapılan düzenli kontrollerde, buzağının bacağını kullanmaya başladığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi.

HAYVAN SAHİBİ İFADESİNİ PAYLAŞTI

Hayvan sahibi İsmail Yılmaz, buzağının iyileşmesinin kendisini oldukça memnun ettiğini dile getirerek, “Buzağımın, doğum sırasında bacağı kırıldı. Biz de veteriner hekime gösterdik. O da bizlere Hayvan Hastanesi’ne gitmemizi önerdi. Ben de Kastamonu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne geldim. Burada buzağıma güzel bir tedavi uygulandı. Buzağımı ameliyat ettiler. Başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Çok memnunum, ameliyat yapıldı, teşhis konuldu, buzağımın bacağı iyileşti. Çok memnunum” dedi.

Ameliyat sonrası haftada bir kez kontrol için tekrar hastaneye geldiklerini belirten Yılmaz, “Hocalarımız sürekli buzağımın bandajlarını temizliyor ve değiştiriyor. Tavsiye ettikleri ilaçları ve iğneleri kullandık. Şu anda çok memnunuz. Her açıdan burası mükemmel, tüm yetiştiricilere burayı öneriyorum. Burada yapılması gereken her şey yapılıyor” şeklinde konuştu.