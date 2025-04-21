Kastamonu’da Bina Çöktü, Ulaşım Etkilendi

BİNA ÇÖKME OLAYI

Kastamonu’da inşaat çalışmaları devam eden bir binanın bir kısmı çöktü. Kışla Caddesi üzerinde yaklaşık 15 gündür yapılan 5 katlı binanın 2 katı kontrollü bir şekilde yıkılıyordu. Yıkım işlemleri esnasında, binanın bir bölümü şehrin en yoğun caddesine düştü.

ULAŞIMDA DÜZENLEME

Çöken bölge nedeniyle yolu trafiğe kapatıldı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, araç akışını farklı güzergahlardan yönlendirdi. Çökme yaşanan alan çevresinde güvenlik tedbirleri alındı ve binanın kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.