Kastamonu’da Bitkisel Üretim 138 Milyona Ulaştı

BITKİSEL ÜRETİM VARLIĞI HIZLA ARTIYOR

Kastamonu’da düzenlenen sera örtüsü teslim töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, “2000’li yılların başında 98 milyon ton civarında olan bitkisel üretim varlığımız, 2024 yılında 138 milyon tona ulaştı” diye belirtti. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamındaki “Sera Örtüsü ile Sebzeler Her Dem Yeşil Projesi” çerçevesinde üreticilere sera örtüleri verildi.

TARIMSAL ÜRETİMDE DÜNYADA İLK 10’DAYIZ

Emiralioğlu, Türkiye’nin Avrupa’da en büyük tarımsal üretimi gerçekleştirdiğini ve dünyada da ilk 10 ülke içerisinde yer aldığını söyledi. Ülkenin tarımsal üretiminin her aşamasında destek sağlamak istediklerini dile getiren Emiralioğlu, “Sayın Bakanımızın öncülüğünde 1 Eylül 2024 itibariyle tarımsal üretim planlama süreci başlamış oldu. Bu, ülkemizin yaklaşık 40-50 yıldır konuştuğu ama hayata geçiremediği önemli bir projedir. Önümüzdeki süreçte tarımsal üretimimizin artarak devam edeceğini umut ediyoruz. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin yeni yöntemlerle daha fazla verim alması amaçlanıyor.” dedi.

ZİRAİ DON NEDENİYLE ZARARLAR YAŞANMIŞ

Vali Meftun Dallı, yaşanan zirai donun Kastamonu’daki kiraz ağaçlarına büyük zarar verdiğini belirtti. Dallı, “Artık geleneksel yöntemleri bir kenara bırakıp, gıda arz güvenliğini sağlamak adına modern yöntemleri hayata geçirmek gerekiyor” diyerek, gıda güvenliğinin önemine dikkat çekti.

KENDİ ÜRÜNÜMÜZÜ YETİŞTİRMELİYİZ

Vali Dallı, “Köylerde artık kimse bir şey üretmiyor” diyerek, her bireyin kendi ürünü yetiştirmesi gerektiğini savundu. İnsanların, marketlerden alışveriş yapma alışkanlığı yerine kendi bahçelerinde ürün yetiştirmeleri gerektiğini belirten Dallı, bu durumun hem ekonomik fayda sağlayacağını hem de doğal gıdalarla beslenmelerini destekleyeceğini ifade etti.

SERA ÖRTÜSÜ DAĞITIMI DEVAM EDİYOR

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, “Projede yaklaşık 5 milyon lira bütçenin 2.5 milyon lirası Bakanlık tarafından karşılanıyor” dedi. Kılıç, Kastamonu’daki örtü altı kayıt sistemine kayıtlı yaklaşık 370 dekar seranın bulunduğunu ve mevcut seraların iyileştirilmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti.

BAKANIN DESTEKLERİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Tarım ve Orman Hayvancılık Bakan Danışmanı Ali Bayraktaroğlu, Bakanın Kastamonulu olmasının büyük bir değer olduğunu belirtti. Bayraktaroğlu, önümüzdeki günlerde Tarım Bakanlığı tarafından çeşitli desteklerin ve araçların dağıtılacağını ifade etti. Törenin ardından çiftçilere sera örtüleri teslim edildi.