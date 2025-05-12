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Kastamonu’da C.B. Yakalandı

SUÇLARDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Kastamonu’da 5 değişik suç dolayısıyla 7 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan C.B., JASAT dedektifleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’nın JASAT dedektifleri, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarla C.B.’nin Merkez ilçede bulunduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerin ardından tutuklandı. C.B.’nin yakalanması, güvenlik güçlerinin suçlularla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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