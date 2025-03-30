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Kastamonu’da Çıkan Kavgada Bir Kişi Yaralandı

İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde iki grup arasında meydana gelen kavgada bir kişi yaralandı. Olay, Dilküşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen bu tartışma, kavgaya dönüşerek bir kişinin darp edilmesine neden oldu.

DURUMUN İHBARI VE MÜDAHALE

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri, olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onu Tosya Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

POLİS MÜDAHALESİ VE SORUŞTURMA

Kavga ile ilgili olarak karışan şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

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